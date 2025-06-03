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Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что во время путешествия по США к нему на улице подошел мексиканец и обругал его.

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