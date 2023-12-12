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Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США ради выделения денег позорным фарсом

Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США ради выделения денег позорным фарсом

Как подчеркнул в эфире Fox News сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс,  визит украинского президента Владимира Зеленского в США ради предоставления киевскому режиму помощи — «позорный фарс» и «нелепость», задуманная для оказания давления на республиканцев.

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