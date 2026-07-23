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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел о жесте в Воронеже: «Готов извиниться перед болельщиками, если кого-то мои эмоции тогда задели»

Хавбек « Зенита » Вендел выразил готовность извиниться за свой скандальный жест в Воронеже. — Весной 2025-го в Воронеже с тобой произошел неприятный инцидент, когда ты показал средний палец трибунам, а позднее КДК подтвердил факт расизма со стороны местных болельщиков.

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