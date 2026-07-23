Вендел о жесте в Воронеже: «Готов извиниться перед болельщиками, если кого-то мои эмоции тогда задели»

Хавбек « Зенита » Вендел выразил готовность извиниться за свой скандальный жест в Воронеже. — Весной 2025-го в Воронеже с тобой произошел неприятный инцидент, когда ты показал средний палец трибунам, а позднее КДК подтвердил факт расизма со стороны местных болельщиков.