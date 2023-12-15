Полковник высказался о судьбе поставок оружия на Украину в 2024 году

Полковник Матвийчук: в 2024 году Украина будет испытывать дефицит оружия В 2024 году Украина может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США: страны уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.