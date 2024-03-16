Минобороны заявило об уничтожении «Точки-У» над российским регионом

Россия в течение прошедшей ночи пресекла попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты с применением БПЛА, ракетного комплекса «Точка-У» и реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» на территории страны, сообщает Минобороны.
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