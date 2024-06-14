💓 В честь юбилея А.Н. Пахмутовой - самые маленькие жители региона исполнили известную всему миру песню "Надежда".
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💓 В честь юбилея А.Н. Пахмутовой - самые маленькие жители региона исполнили известную всему миру песню "Надежда".