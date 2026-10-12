В Орле на пешеходном переходе иномарка сбила 15-летнюю девушку

В Орле минувшим вечером, 11 октября, произошло ДТП с участием подростка и иномарки. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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