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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

147 подписчиков

Роналду хочет обогнать Мистера Биста по подписчикам на ютубе. Он отстает на 257 млн

Роналду хочет обогнать Мистера Биста по подписчикам на ютубе. Он отстает на 257 млн

https://www.sports.ru/cybersport/1116356247-ronaldu-xochet-o.? Криштиану Роналду во время интервью заявил, что хочет обогнать блогера Мистера Биста по подписчикам на Youtube.

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