Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей ямин
    Американцы привели к власти предателя Б..дь Ельцина, а он, гнида, сделал все, что они ему продиктовали.  Надеюсь, что...Жившие в СССР ник...
  • Дарья
    До прихода горбача каждый день!А горбач это уже демократия .Совесть не позволяет г писать с большой буквы!Жившие в СССР ник...
  • Татьяна Недогреева
    И что плохого, что мы туда идем? Плохо, если не придем.Жившие в СССР ник...

CNN: «Они обращаются с нами так, как будто мы шпионы»: запрет на покупку недвижимости во Флориде возмутил граждан Китая

CNN: «Они обращаются с нами так, как будто мы шпионы»: запрет на покупку недвижимости во Флориде возмутил граждан Китая

Переводная заметка из рассылки CNN: "Цзинь Бянь решил сократить время, затрачиваемое на дорогу до работы на один час, купив дом поближе к офису в Тампе, штат Флорида.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Западный мир фальшивый,последние 20 лет это доказали.Слрва Свобода и Демократия для дураков!
Ответить
13 час.
Eduard
Даже их деньги фальшивые оказались!
Ответить
13 час.
S
Sergei
Вот и у нас в РФ нужно запретить инородцам покупать недвижимость, земли, приобретать активы российских предприятий, получать гражданство РФ.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх