Лифтбек Jiyue 07 стал второй совместной моделью Geely и Baidu

Лифтбек Jiyue 07 стал второй совместной моделью Geely и BaiduКитайский IT-гигант Baidu уже давно посматривал в сторону автомобильного рынка, а после кооперации с холдингом Geely все-таки вывел на рынок первый электромобиль — кроссовер Jiyue 01.