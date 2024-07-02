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Полиция найдёт вандала, изуродовавшего мемориал "Расстрельный угол" на Всесвятском кладбище Краснодара

Полиция найдёт вандала, изуродовавшего мемориал "Расстрельный угол" на Всесвятском кладбище Краснодара

Правоохранители уже завели уголовное дело.В Краснодаре после вандалистского акта на мемориальном комплексе "Расстрельный угол", который находится на Всесвятском кладбище, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

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