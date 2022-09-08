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Москалькова поддержала индексацию пенсий для всех пенсионеров

Москалькова поддержала индексацию пенсий для всех пенсионеров

Индексация пенсий должна производиться вне зависимости от того, работает пенсионер или нет. Такое мнение 8 сентября высказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).

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