McDonalds планирует возвращение в Россию? Заявка в Роспатент намекает

Компания McDonalds подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России. Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал, что это может свидетельствовать как о возможном возвращении бренда, так и о защите его прав.
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