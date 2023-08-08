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«Амур» предлагает Николишину контракт на 2 года с зарплатой 18-20 млн рублей вместо 25-30. Платить за операцию клуб не хочет (Алексей Шевченко)

«Амур» опять начинает обострять. Стало известно, что хабаровский клуб передумал делать двухлетнее предложение Ивану Николишину на 25-30 [млн рублей] (а последний раз шли разговоры об этой сумме), а снизил его до 18-20.

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