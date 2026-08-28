Дмитрий Томилин отверг идею снизить возраст поступления в вузы

Ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин считает снижение возраста поступления в театральные вузы до 14 лет необоснованным, поскольку большинство театральных ролей рассчитаны на возраст 30-40 лет, а ранний старт может негативно влиять на молодых актеров.