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Царьград

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Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ручки и карандаши с 2026 года

Росстандарт утвердил новые ГОСТы на ручки и карандаши с 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу два новых ГОСТа на шариковые ручки и карандаши. Документы, утвержденные Росстандартом, устанавливают требования к характеристикам линий письма и классификацию карандашей по типу стержня.

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