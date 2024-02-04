Свердловчанка, которую подозревают в убийстве матери, исчезла

Нуриза Шугаипова, подозреваемая в убийстве матери вместе со своим сожителем Евгением Бакуниным, скрылась из поселка Уфимского (Свердловская область), но была обнаружена следователями в 200 километрах от своего дома.
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