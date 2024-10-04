В Хабаровском крае состоялось торжественное открытие мемориальной доски

Торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции майора полиции в отставке Артема Моложавого прошла у здания отдела МВД России по Нанайскому району.
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