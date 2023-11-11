С миру по нитке
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С миру по нитке

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Север ошибок не прощает: ледяная пустыня против техники

Север ошибок не прощает: ледяная пустыня против техники

Водить на крайнем севере невероятно сложно. Суровые погодные условия, обледенелая дорога, снежные завалы — север ошибок не прощает и водителям на тяжелой технике приходится сражаться против ледяной пустыни.

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