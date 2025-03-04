Выставка «Женские часы советской эпохи»

«Женские часы советской эпохи» — выставка с атмосферой нежности, весны и романтики. Здесь представлены самые интересные и необычные женские аксессуары, изготовленные на часовых заводах СССР «Слава», «Заря», «Луч» и «Чайка».
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