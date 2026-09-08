Китайский пограничники бреют бородачей прямо на КПП. Зачем?

Зачем китайские пограничники бреют бородачей прямо на контрольно-пропускном пункте. Рассказываем.На пограничном переходе "Хоргос" китайские пограничники заставляют въезжающих в КНР мужчин сбривать бороды, сообщает казахстанская пресса.
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