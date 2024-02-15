Макрон пригласил Зеленского в Париж в эту пятницу

Президент Франции Эммануэль Макрон ждет в гости главу Украины Владимира Зеленского в эту пятницу. Затем украинец отправится в Германию, чтобы выступить на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 17 февраля.
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