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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Выставочные матчи в Дубае возможны, почему нет? Но это вопрос коммерческого подхода. Важно понять, каков интерес у спонсоров»

– Вопрос о возможности проводить матчи России и Беларуси по аналогии с тем, как играли «Авангард» и «Ак Барс» в Дубае.

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