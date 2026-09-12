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Рафаэль Стоун: «Алперен Шенгюн может обойтись без моих криков 24/7, стараюсь дать ему немного свободы»

Рафаэль Стоун съездил в гости к Алперену Шенгюну в Турцию этим летом. Генменеджер « Хьюстона » рассказал о том, что его мотивировало на этот визит.

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