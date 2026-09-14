Синоптик Леус: в Петербурге ожидается до +17 градусов без осадков

В понедельник, 14 сентября, в Петербурге и Ленинградской области установится сухая и прохладная погода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экс-замгубернатор...
- Александр Лазутки...
- Сухопутный коридо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым