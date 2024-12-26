Польза или вред. Эксперты объясняют, как действует рассол при похмелье

Одно из самых популярных средств от похмелья в России — рассол. Чаще всего огуречный или капустный. Реально ли полезно это средство или все это фольклор и мифология? Любовь к рассолу так велика, что несколько лет назад один из крупных производителей пива и напитков выпустил на рынок алюминиевые баночки с рассолом.
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