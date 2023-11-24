Politico: ЕС будет закупать оружие у США ради поддержки Трампом Украины

Журналист Джозеф де Век в публикации для Politico допустил, что, в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Америки, ЕС может закупать американское оружие с целью вынудить политика продолжить поддерживать Киев.
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