Курская дуга, 18 октября: Южнее Зеленого Шляха в FPV-мясорубку попало 300 «хероев» Зеленского

Радомир Маркуш 19 октября 2024 г., 9:12 Враг несет колоссальные потери, но командование группы «Північ» запрещает покидать позиции По данным нашего Минобороны о ходе отражения вторжения ВСУ в Курской области (по состоянию на 18 октября 2024 г.