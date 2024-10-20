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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 18 октября: Южнее Зеленого Шляха в FPV-мясорубку попало 300 «хероев» Зеленского

Радомир Маркуш 19 октября 2024 г., 9:12   Враг несет колоссальные потери, но командование группы «Північ» запрещает покидать позиции По данным нашего Минобороны о ходе отражения вторжения ВСУ в Курской области (по состоянию на 18 октября 2024 г.

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