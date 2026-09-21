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Мировое обозрение

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Топливо бьёт по карману: Рыбаки заблокировали порт во Франции и требуют фиксированных цен

Топливо бьёт по карману: Рыбаки заблокировали порт во Франции и требуют фиксированных цен

Французские рыбаки перешли от слов к делу: порт Канн заблокирован, и это только начало. Поводом стало резкое подорожание топлива, а обещанные властями компенсации участники акции считают издевательски малыми.

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