Россияне пересаживаются на автохлам - как на Кубе

Из-за того, что в России с 1 января 2025 года снова вырос утилизационный сбор (на 111 000 рублей), также существенно дорожают автокредиты, так как ЦБ РФ снял с банков все ограничения по процентным ставкам и плюс из-за скачков долларов США, то значит кредиты по покупку нового авто снова по своей стоимости устремились "в космос".