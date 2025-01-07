Метшин поздравил казанцев с Рождеством Христовым

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей столицы Татарстана с Рождеством Христовым. В своем обращении он отметил важность этого праздника, который две тысячи лет назад изменил мир и продолжает символизировать любовь и милосердие.
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