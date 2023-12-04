Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес международного форума "Цунду-2023"

Пекин, 4 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил поздравительное письмо в адрес участников международного форума "Цунду-2023" /Imperial Springs International Forum-2023/, проходящего в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая.
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