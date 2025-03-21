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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Гришин: «Команды побеждают с тренерами, которые играли на высшем уровне, футбол не обманешь. Моуринью такой один из миллиона»

Экс-игрок ЦСКА оценил работу Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».  – Факт тренера очень значительный.

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