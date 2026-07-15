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«Кормилица всея Руси» против статистики: как слова Лаймы Вайкуле столкнулись с реальностью Латвии

«Кормилица всея Руси» против статистики: как слова Лаймы Вайкуле столкнулись с реальностью Латвии

Громкие заявления о прошлом рано или поздно сталкиваются с суровой реальностью настоящего. Именно это произошло с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, чьи рассуждения о собственной экономической значимости спровоцировали острую общественную дискуссию и волну иронии в Сети.

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