«Кормилица всея Руси» против статистики: как слова Лаймы Вайкуле столкнулись с реальностью Латвии

Громкие заявления о прошлом рано или поздно сталкиваются с суровой реальностью настоящего. Именно это произошло с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, чьи рассуждения о собственной экономической значимости спровоцировали острую общественную дискуссию и волну иронии в Сети.