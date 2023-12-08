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Звезда советской сцены жестко разнес пение SHAMAN: “Ужасная, скудная, примитивная”

Звезда советской сцены жестко разнес пение SHAMAN: “Ужасная, скудная, примитивная”

Фронтмен группы “Альянс”, советский и российский артист Игорь Журавлев высказал свое мнение о выступлении SHAMAN.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
А кто такой Журавлев? НИКТО. Просто не надо обращать внимания на музыкальные ничтожества.
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11 час.
Oltaviro Oltaviro
Первый раз про эту &quot;звезду&quot; слышу.
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10 час.
ТЧ
Тамара Чувикова
Зависть !
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6 час.

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