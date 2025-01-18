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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь СКА Мойсевич о 4:7 от «Северстали»: «Часто начинаем играть после пропущенных шайб. Надо научиться с первых минут забивать, а потом уже спокойно, без интриги»

20-летний голкипер пропустил 5 шайб после 25 бросков в матче Фонбет Чемпионата КХЛ и был заменен.  – Я не знаю, что пошло не так.

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