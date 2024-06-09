Зачем западная пресса начала «сливать» главу ОП Ермака, который за спиной у Зеленского решает все вопросы

Глава международного отдела британского издания The Times, бывший корреспондент в Киеве Максим Такер опубликовал крупный материал с критикой главы Офиса президента Андрея Ермака под заглавием «Окружение Зеленского "потрясено жаждой власти" главы ОП».
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