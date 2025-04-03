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В Забайкальском крае горит лес на тысяче гектаров

В Забайкальском крае горит лес на тысяче гектаров

В Читинском районе Забайкальского края несколько суток продолжается крупный лесной пожар. Огонь распространился на тысячу гектаров, об этом сообщает региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

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