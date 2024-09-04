Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 637 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Пусть приезжают корейцы,китайцы ибо они работяги,а то на вещевых рынках,где раньше торговали китайцы своим дешёвым то..."Восточная сказка...
  • Светлана Зуева
    Нервы,нервы у членотряса....лечиться надо,ну к примеру,Искандером или Кинжалом......☝️😉«Ударил по столу ...
  • Галина Назарова
    из чего стрелять собрался, стрелок диванный?«Долбани* ей»: се...

Немцы разневничались из-за машины

Немцы разневничались из-за машины

Гений про злодейства Из Германии раздается страшный крик - глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хёке прибыл на избирательный участок на российском внедорожнике «Лада-Нива».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НМ
Надежда Моисеева
Можно не вручать , просто слух пустить. Им для истерики хватит.
Ответить
15 час.
СЗ
Светлана Зуева
🤣🤣🤣🤣👍
Ответить
13 час.
I S
А ведь точно - Горби, и Германию он ведёт тем же путём что и СССР в 91-м
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх