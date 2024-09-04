Гений про злодейства Из Германии раздается страшный крик - глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии Бьорн Хёке прибыл на избирательный участок на российском внедорожнике «Лада-Нива».
Немцы разневничались из-за машины
Комментарии
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НМ
Надежда Моисеева
Можно не вручать , просто слух пустить. Им для истерики хватит.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
🤣🤣🤣🤣👍
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13 час.
I S
А ведь точно - Горби, и Германию он ведёт тем же путём что и СССР в 91-м
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1 час.
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