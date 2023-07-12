Хотите, соглашайтесь со мной и социологами, хотите – нет, но в большинстве опросов высоким доходом считается сумма от 80 тысяч рублей.
Чего хочет женщина с доходом от 80 тысяч рублей?
Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Откровение , достойное Нобелевки..:)) Блин , понятно , что человеку (любого пола!) у которого доход едва позволяет концы с концамми сводить и мысли "Что завтра жрать буду???" не до...любви! И наоборот , соответственно . НО!!! Когда доходы ВЫШЕ среднего-это работать перестаёт , в подсознании уже заноза-"Я нужен/нужна или мои деньги?"
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