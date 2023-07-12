Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия
    Очередная бредятина. Ошибка на ошибке. Непонятно, что тут обсуждать.))))История одной жен...
  • Дмитрий Яковлев
    Откровение , достойное Нобелевки..:)) Блин , понятно , что человеку (любого пола!) у которого доход едва позволяет ко...Чего хочет женщин...
  • Дмитрий Яковлев
    вы не поняли вопроса:)) Вы СВОЕГО МУЖЧИНУ спокойно отправите к его ..подруге? Помочь?:)) База-это пример . Друзья , б...Оскорбление мужск...

Чего хочет женщина с доходом от 80 тысяч рублей?

Чего хочет женщина с доходом от 80 тысяч рублей?

Хотите, соглашайтесь со мной и социологами, хотите – нет, но в большинстве опросов высоким доходом считается сумма от 80 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Яковлев
Откровение , достойное Нобелевки..:)) Блин , понятно , что человеку (любого пола!) у которого доход едва позволяет концы с концамми сводить и мысли &quot;Что завтра жрать буду???&quot; не до...любви!  И наоборот , соответственно . НО!!! Когда доходы ВЫШЕ среднего-это работать перестаёт , в подсознании уже заноза-&quot;Я нужен/нужна или мои деньги?&quot;
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх