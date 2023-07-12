Чего хочет женщина с доходом от 80 тысяч рублей?

Дмитрий Яковлев

Откровение , достойное Нобелевки..:)) Блин , понятно , что человеку (любого пола!) у которого доход едва позволяет концы с концамми сводить и мысли "Что завтра жрать буду???" не до...любви! И наоборот , соответственно . НО!!! Когда доходы ВЫШЕ среднего-это работать перестаёт , в подсознании уже заноза-"Я нужен/нужна или мои деньги?"