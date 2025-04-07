Украинский дипломат: Зеленский искажает число погибших солдат ВСУ

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что украинские власти фиксируют погибшими только тех военнослужащих, чьим семьям были выплачены компенсации.
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