Украинский дипломат: Зеленский искажает число погибших солдат ВСУ

МОСКВА, 7 апреля, ФедералПресс. Бывший сотрудник украинского посольства в США Андрей Телиженко в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что украинские власти фиксируют погибшими только тех военнослужащих, чьим семьям были выплачены компенсации.