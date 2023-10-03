«Противники Ельцина были обречены»: прошло 30 лет после штурма Дома Советов

Сегодня исполнилось ровно 30 лет после начала октябрьских событий 1993 года. По данным СМИ, за время противостояния между сторонниками президента и Верховного Совета тогда погибли более 150 человек, сотни были ранены.
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