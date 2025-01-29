Захарова призвала внимательно проверять достоверность слов политиков Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала с удвоенным вниманием проверять достоверность высказываний западных политиков, поскольку есть высокая вероятность, что очевидный фейк окажется точной цитатой.
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