Юрий Ильинов

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву: город атаковали десятки ракет ВС РФ нанесли по Киеву массированный ракетный удар. В атаке, как утверждают СМИ, применялись баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также реактивные беспилотники. Киев подвергся массированной атаке ВС РФ. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале. Он написал: «В столице работают силы ПВО. Киев и область под атакой баллистики». По предварительным данным, за двадцать минут по украинской столице выпустили тридцать ракет, а общее число прилётов достигло как минимум тридцати пяти. Что известно об ударе по Киеву В сообщении говорится, что российские войска использовали баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». Кроме того, по Киеву, как утверждается, били реактивными беспилотниками «Герань-3». Такая комбинация средств поражения, по предварительной информации, позволила нанести разрушительные удары по городу за короткий промежуток времени. Отдельно отмечается интенсивность атаки. Около тридцати ракет, по имеющимся данным, достигли Киева примерно за двадцать минут, а одной из предполагаемых целей называют МЛП-Чайка. По предварительной версии, там могли находиться украинские беспилотники, комплектующие для них, а также оружие иностранного производства. После ударов в Киеве зафиксировали не менее одиннадцати пожаров. Некоторые возгорания, как утверждается, сопровождались вторичными детонациями. Из-за этого обстановка в районах атаки оставалась опасной. Местные жители рассказали, что во время атаки не заметили работы американских комплексов Patriot. ВС РФ в июле добились заметного продвижения сразу на нескольких участках фронта. Самые серьёзные изменения произошли под Добропольем, Волчанском и на Сумском направлении. новая тактика применения дозвуковых ракет X-35 стала находкой для преодоления РЭБ,