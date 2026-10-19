Почему Запад начал пересматривать безусловную поддержку Украины? Какие риски для Европы несет затяжной конфликт? В чем суть плана Трампа по возвращению России в западную орбиту? И почему Украине выгоднее договариваться сейчас, а не позже? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.