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Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о новых правилах торговли пивом

Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о новых правилах торговли пивом

Новые правила торговли пивом и слабоалкогольной продукцией вступят в силу 15 января. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил, что при продаже напитков на розлив, продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».

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