Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал о новых правилах торговли пивом

Новые правила торговли пивом и слабоалкогольной продукцией вступят в силу 15 января. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил, что при продаже напитков на розлив, продавцам необходимо будет передавать данные в систему маркировки «Честный знак».