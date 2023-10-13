Госдума пытается прищучить украинского орденоносца Фридмана

Владимир Лагно А разве в думе есть такие.Если по началу и были но глядя на своего "шефа",поняли ддя чего"дума"!

ИГ Ирина Голота Было бы желание у "думцев", давно перекрыли бы "кислород хитросделанным". Но кто же будет "рубить сук, на котором сидят"? 🤷‍♀️