Госдума приняла протокольное поручение привлечь к ответственности беглых россиян, которые публично дискредитировали Вооруженные силы РФ, а также оказывали финансовую поддержку ВСУ.
Госдума пытается прищучить украинского орденоносца Фридмана
Комментарии
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Владимир Лагно
А разве в думе есть такие.Если по началу и были но глядя на своего "шефа",поняли ддя чего"дума"!
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8 час.
ИГ
Ирина Голота
Было бы желание у "думцев", давно перекрыли бы "кислород хитросделанным". Но кто же будет "рубить сук, на котором сидят"? 🤷♀️
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7 час.
Zoia Goldshtab
Мечутся думские,мечутся,какбы не ошибиться и пристать к самому хлебному берегу......
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4 час.
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