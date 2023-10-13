Медвежий угол
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Медвежий угол

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Госдума пытается прищучить украинского орденоносца Фридмана

Госдума пытается прищучить украинского орденоносца Фридмана

Госдума приняла протокольное поручение привлечь к ответственности беглых россиян, которые публично дискредитировали Вооруженные силы РФ, а также оказывали финансовую поддержку ВСУ.

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Комментарии
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Владимир Лагно
А разве в думе есть такие.Если по началу и были но глядя на своего &quot;шефа&quot;,поняли ддя чего&quot;дума&quot;!
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8 час.
ИГ
Ирина Голота
Было бы желание у &quot;думцев&quot;, давно перекрыли бы &quot;кислород хитросделанным&quot;. Но кто же будет &quot;рубить сук, на котором сидят&quot;? 🤷‍♀️
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7 час.
Zoia Goldshtab
Мечутся думские,мечутся,какбы не ошибиться и пристать к самому хлебному берегу......
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4 час.

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