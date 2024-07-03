Тральщики Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Практические артиллерийские стрельбы выполнены экипажами кораблей тральной группы Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Павел Хенов» и «Лев Чернавин», сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 2 июля на официальном интернет-портале.
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