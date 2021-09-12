Более 6 тыс. военнослужащих примут участие в батальонных тактических учениях на полигонах ЮВО

Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают, так называемые, новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия.