Более 6 тыс. военнослужащих примут участие в батальонных тактических учениях на полигонах ЮВО

Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают, так называемые, новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия.
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