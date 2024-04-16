Студенты рассказали, как они применяют ИИ в учебе

Студенты стали активнее использовать ИИ в процессе обучения. По данным опроса, проведенного онлайн-кампусом НИУ ВШЭ, 43% студентов уже применяют различные технологии ИИ в образовательных целях, а 30% слышали про возможности генеративных моделей, но пока еще не применяли их.